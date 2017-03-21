Командиры боевиков увеличили срок пребывания на передовой - разведка

По информации ГУР, командованием российских оккупационных войск командирам соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ доведено распоряжение по предотвращению дальнейшего снижения укомплектованности должностей рядового и сержантского состава передовых подразделений.

"В частности, запрещено предоставление личному составу отпусков, в том числе по семейным обстоятельствам, увеличены сроки пребывания (ротации) подразделений на передовых позициях, а за нарушение воинской дисциплины военнослужащие могут быть лишены дополнительного денежного вознаграждения и права на ротацию на один и более период", - отметили в пресс-службе разведки.

В связи с этим, как сообщили в разведке, в 9 отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) 1 АК перенесено ротацию разведывательных подразделений и оформляются списки нарушителей воинской дисциплины, которые будут лишены права на замену.

В то же время, добавили в ГУР, военнослужащим 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК снижен размер денежного обеспечения.

Напомним, незаконные вооруженные формирования потеряли пятерых боевиков после попытки спровоцировать боевые столкновения с украинскими военными.