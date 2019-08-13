Команди "Формули-1" здійснили обмін пілотами
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Команда "Формули-1" "Ред Булл" оголосила про зміну в складі на другу частину сезону автоперегонів, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Ред Булл".
Новим напарником Макса Ферстаппена на залишок сезону-2019 став Алекс Албон із "Торо Россо". Албон змінить у команді П'єра Гаслі, який продовжить виступи у стайні "Торо Россо".
"У нас є унікальна можливість підписувати контракти з чотирма талановитими гонщиками "Формули 1", яких можна переміщати між головною командою та "Торо Россо". У наступних дев’яти гонках "Ред Булл" скористається послугами Алекса, аби вирішити, хто стане напарником Макса (Ферстаппена – ред.) у 2020 році", – сказано у заяві "Ред Булл".
Примітно, що у порівнянні із Ферстапенном у якого 181 бал в загальному заліку змагань, його вже колишній напарник Гаслі, жодного разу не потрапляв на подіум (63 очки).
Додамо, Албон зможе дебютувати за "Ред Булл" вже на гран-прі Бельгії, яке відбудеться 1 вересня.