Команды "Формулы-1" совершили обмен пилотами
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Команда "Формулы-1" "Ред Булл" объявила об изменении в составе на вторую часть сезона автогонок, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Ред Булл".
Новым напарником Макса Ферстаппена на остаток сезона-2019 стал Алекс Албон с "Торо Россо". Албон изменит в команде Пьера Гасли, который продолжит выступления в составе "Торо Россо".
"У нас есть уникальная возможность подписывать контракты с четырьмя талантливыми гонщиками "Формулы 1", которых можно перемещать между главной командой и "Торо Россо". В следующих девяти гонках "Ред Булл" воспользуется услугами Алекса, чтобы решить, кто станет напарником Макса (Ферстаппена - ред.) в 2020 году", - говорится в заявлении "Ред Булл".
Примечательно, что по сравнению с Ферстапенном у которого 181 балл в общем зачете соревнований, его уже бывший напарник Гасли, ни разу не попадал на подиум (63 очка).
Добавим, Албон сможет дебютировать за "Ред Булл" уже на Гран-при Бельгии, которое состоится 1 сентября.