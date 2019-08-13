Команды "Формулы-1" совершили обмен пилотами

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 94479 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 100403 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 129280 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139312 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127297 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128653 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130637 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153183 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151141 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140895 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Команды "Формулы-1" совершили обмен пилотами

Команды "Формулы-1" совершили обмен пилотами

Киев  •  УНН

 • 9091 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Команда "Формулы-1" "Ред Булл" объявила об изменении в составе на вторую часть сезона автогонок, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Ред Булл".

Новым напарником Макса Ферстаппена на остаток сезона-2019 стал Алекс Албон с "Торо Россо". Албон изменит в команде Пьера Гасли, который продолжит выступления в составе "Торо Россо".

"У нас есть уникальная возможность подписывать контракты с четырьмя талантливыми гонщиками "Формулы 1", которых можно перемещать между главной командой и "Торо Россо". В следующих девяти гонках "Ред Булл" воспользуется услугами Алекса, чтобы решить, кто станет напарником Макса (Ферстаппена - ред.) в 2020 году", - говорится в заявлении "Ред Булл".

Примечательно, что по сравнению с Ферстапенном у которого 181 балл в общем зачете соревнований, его уже бывший напарник Гасли, ни разу не попадал на подиум (63 очка).

Добавим, Албон сможет дебютировать за "Ред Булл" уже на Гран-при Бельгии, которое состоится 1 сентября.

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