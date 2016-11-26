Команда Д.Трампа розділилася щодо кандидата на держсекретаря США

“Конкуруючі групи в рамках перехідної команди Д.Трампа розділилися між республіканським кандидатом в президенти на виборах 2012 року Міттом Ромні і колишнім мером Нью-Йорка Рудольфом Джуліані”, - йдеться у повідомленні.

Радник Д.Трампа Келліенн Конуей висловила позицію фракції, налаштованої проти М.Ромні. За словами К.Конуей, вона отримала “шквал” занепокоєння від людей, які ставлять під сумнів лояльність М.Ромні, колишнього губернатора штату Массачусетс. Під час президентської кампанії М.Ромні назвав Д.Трампа “аферистом” і “шахраєм”, пише видання.

"Противники Джуліані на посаді держсекретаря відзначають його значні ділові відносини з іноземними інтересами, що, ймовірно, призведе до тяжких слухань в сенаті за твердженням його кандидатури. Вони також задаються питанням, чи володіє 72-річний Джуліані витривалістю, необхідною для насиченої міжнародними поїздками роботи", - сказано у повідомленні.

Вказано, що обраний президент, який завоював репутацію людини, схильної змінювати свою думку, позитивно висловлювався як про М.Ромні, так і про Р.Джуліані. Д.Трамп сказав помічникам, що М.Ромні “виглядає частиною” державного секретаря і, за повідомленнями, в недавніх дискусіях з оточенням Д.Трамп захоплено говорив про Р.Джуліані.

Серед інших кандидатів на посаду держсекретаря називають відставного генерала та колишнього директора ЦРУ Девіда Петреуса і сенатора від Теннессі Боба Коркера. Згідно з останніми повідомленнями, також розглядається кандидатура відставного генерала морської піхоти Джона Келлі.

У п’ятницю Д.Трамп призначив Кетлін Трой “KT” МакФарленд на посаду заступника радника з національної безпеки, а Дональда Ф.Макганa - на посаду помічника президента і радника Білого дому з юридичних питань.