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Команда Д.Трампа разделилась относительно кандидата на госсекретаря США

Киев • УНН

 • 9678 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Раскол, произошедший в переходной команде избранного президента США Дональда Трампа по вопросу о том, кто займет пост госсекретаря, стал публичным, оставив этот вопрос открытым до решения разногласий, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Команда Д.Трампа разделилась относительно кандидата на госсекретаря США

"Конкурирующие группы в рамках переходной команды Д.Трампа разделились между республиканским кандидатом в президенты на выборах 2012 года Миттом Ромни и бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани", - говорится в сообщении.

Советник Д.Трампа Келлиенн Конуэй выразила позицию фракции, настроенной против Ромни. По словам К.Конуей, она получила "шквал" беспокойства от людей, которые ставят под сомнение лояльность Ромни, бывшего губернатора штата Массачусетс. Во время президентской кампании Ромни назвал Д.Трампа "аферистом" и "мошенником", пишет издание.

"Противники Джулиани на посту госсекретаря отмечают его значительные деловые отношения с иностранными интересами, что, вероятно, приведет к тяжелым слушаниям в сенате по утверждению его кандидатуры. Они также задаются вопросом, обладает ли 72-летний Джулиани выносливостью, необходимой для насыщенной международными поездками работы" , - говорится в сообщении.

Указано, что избранный президент, который завоевал репутацию человека, склонного менять свое мнение, положительно высказывался как о Ромни, так и о Р.Джулиани. Д.Трамп сказал помощникам, что Ромни "выглядит частью" государственного секретаря и, по сообщениям, в недавних дискуссиях с окружающими Д.Трамп восторженно говорил о Р.Джулиани.

Среди других кандидатов на пост госсекретаря называют отставного генерала и бывшего директора ЦРУ Дэвида Петреуса и сенатора от Теннесси Боба Коркер. Согласно последним сообщениям, также рассматривается кандидатура отставного генерала морской пехоты Джона Келли.

В пятницу Д.Трамп назначил Кэтлин Трой "KT" МакФарлэнд на должность заместителя советника по национальной безопасности, а Дональда Ф.Макганa - на должность помощника президента и советника Белого дома по юридическим вопросам.

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