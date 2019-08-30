Колишня віцепрем'єр-міністр Климпуш-Цинцадзе передала справи Кулебі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Колишня віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Клімпуш-Цинцадзе передала справи новообраному наступнику Дмитру Кулебі. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Передала справи новому віцепрем'єру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмиру Кулебі. Знаю його давно і тішуся, що лишаю цей фронт людині, яка вірить у обраний нами шлях. Дмитро матиме в уряді надійну команду, з якою можна і треба інтенсифікувати зближення з ЄС і НАТО", - повідомила Клімпуш-Цинцадзе.
У своєму повідомленні вона пообіцяла цілковиту підтримку вже на посаді Голови Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС щодо досягнення стратегічних цілей членства, як зазначено в Конституції України.
Нагадаємо, колишній очільник Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін привітав з призначенням на посаду свого наступника Вадима Пристайка та Дмитра Кулебу з призначенням на посаду віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.