Бывшая вице-премьер-министр Климпуш-Цинцадзе передала дела Кулебе

"Передала дела новому вице-премьеру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмирию Кулебе. Знаю его давно и рада, что оставляю этот фронт человеку, который верит в выбранный нами путь. Дмитрий будет иметь в правительстве надежную команду, с которой можно и нужно интенсифицировать сближения с ЕС и НАТ ", - сообщила Климпуш-Цинцадзе.

В своем сообщении она пообещала полную поддержку уже в должности Главы Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС по достижению стратегических целей членства, как указано в Конституции Украины.

Напомним, бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил с назначением на должность своего преемника Вадима Пристайко и Дмитрия Кулебу с назначением на должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.