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Експрезиденту Молдови Додону висунули обвинувачення у перевищенні повноважень

Експрезиденту Молдови Додону висунули обвинувачення у перевищенні повноважень

Київ • УНН

 • 116991 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Генеральна прокуратура Молдови звинуватила колишнього президента країни Ігоря Додона у перевищенні службових повноважень в інтересах організованої злочинної групи. Експолітик тоді обіймав посаду міністра економіки, передає УНН.

Цитата

"Генеральна прокуратура повідомляє, що сьогодні, 27 червня 2022 року, колишньому президенту Республіки Молдова висунуто обвинувачення у скоєнні злочину перевищення службових обов'язків, здійсненого особою, яка обіймає державні посади, в інтересах організованої злочинної групи (ст. 46 ч. 328 КК) у межах кримінальної справи "Енергоком", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Ідеться про кримінальну справу "Еенергоком", яка стосується незаконної закупівлі електроенергії протягом 2008-2009 років. Тоді Додон обіймав посаду міністра економіки.

За даними слідства, на початку 2008 року керівництво компанії "Енергоком", яка займається забезпеченням Молдови електроенергією, нібито вступило у змову із співробітниками міністерства економіки, Національного агентства з регулювання енергетики та особами іноземної держави.

Прокуратура вважає, що було реалізовано схему, завдяки якій учасники справи без причини могли завищувати закупівельну ціну на електроенергію та забирати собі різницю. Внаслідок цього з бюджету країни викрали 12 млн доларів.

Доповнення

Наприкінці травня 2022 року у Молдові затримали колишнього президента країни Ігоря Додона. У генпрокуратурі повідомили, що обшуки тривають у "справі про кульок" (пакет).

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