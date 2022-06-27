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Экс-президенту Молдовы Додону предъявили обвинения в превышении полномочий

Экс-президенту Молдовы Додону предъявили обвинения в превышении полномочий

Киев • УНН

 • 116990 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Генеральная прокуратура Молдовы обвинила бывшего президента страны Игоря Додона в превышении служебных полномочий в интересах организованной преступной группы. Экс-политик тогда занимал должность министра экономики, передает УНН.

Цитата

"Генеральная прокуратура сообщает, что сегодня, 27 июня 2022 года, бывшему президенту Республики Молдова предъявлено обвинение в совершении преступления превышения служебных обязанностей, совершенного лицом, которое занимает государственные должности, в интересах организованной преступной группы (ст. 46 ч. 328 УК) в рамках уголовного дела "Энергоком", - говорится в сообщении.

Детали 

Речь идет об уголовном деле "Ээнергоком", которое касается незаконной закупки электроэнергии в течение 2008-2009 годов. Тогда Додон занимал должность министра экономики.

По данным следствия, в начале 2008 года руководство компании "Энергоком", которая занимается обеспечением Молдовы электроэнергией, якобы вступило в сговор с сотрудниками министерства экономики, Национального агентства по регулированию энергетики и лицами иностранного государства.

Прокуратура считает, что была реализована схема, благодаря которой участники дела без причины могли завышать закупочную цену на электроэнергию и забирать себе разницу. В результате из бюджета страны похитили 12 млн долларов.

Дополнение

В конце мая 2022 года в Молдове задержали бывшего президента страны Игоря Додона. В генпрокуратуре сообщили, что обыски идут по "делу о кульке" (пакет).

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