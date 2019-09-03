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Колишнього очільника ДФС та керівників усіх митниць викликали на допити

Колишнього очільника ДФС та керівників усіх митниць викликали на допити

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Олександра Власова, який деякий час виконував обов’язки голови Державної фіскальної служби, а також колишніх та діючих керівників усіх митниць викликано на допит до прокуратури. Про це УНН стало відомо з власних джерел.

На допит їх викликають до прокуратури Київської області на 9 та 10 вересня.

Як повідомив співрозмовник агентства, мова йде про розслідування розтрати бюджетних коштів у великих розмірах колишніми керівниками ДФС, які уклали договір на здійснення юридичного супроводу приватною компанією, при цьому маючи в штаті фіскальної служби власних юристів.

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Як стало відомо УНН, на допит на 14 годину 10 вересня, зокрема, викликаний Олександр Власов, який виконував обов’язки голови ДФС із вересня 2018 року до середини липня 2019 року, а також на 10 годину 9 вересня Руслана Черкаського, який деякий час виконував обов’язки керівника Київської митниці.

Відомо, що на допит їх викликали в якості свідків.

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