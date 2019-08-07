Денісова понад 7 годин перебувала на допиті ГПУ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Генеральній прокуратурі України завершився допит Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової. Про це УНН повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.

“О 17:00 завершився допит, (Людмила Денісова — ред.) залишається у статусі свідка”, — сказав співрозмовник.

За інформацією ГПУ, Денісова прибула на допит ГПУ о 09:45 у середу.

Зазначимо, раніше адвокат Денісової Андрій Тарасов повідомив УНН, що омбудсмена викликали до ГПУ у справі про ймовірне втручання в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів суддями Окружного адміністративного суду Києва.

Нагадаємо, 26 липня працівники НАБУ та САП проводили обшуки в Окружному адміністративному суді Києва.

Пізніше на брифінгу керівник Управління спецрозслідувань Головного слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк пояснив, що обшуки проводились у зв’язку з тим, що Окружний адміністративний суд Києва системно втручається в розгляд справ судами та діяльність вищих органів державної влади.

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