Денісова перебуває на допиті в ГПУ вже понад 3 години

“Так, вона прибула на 09:45. Допит досі (станом на 13:15 — ред.) продовжується”, — повідомив співрозмовник.

Зазначимо, раніше адвокат Денісової Андрій Тарасов повідомив УНН, що омбудсмена викликали до ГПУ у справі про ймовірне втручання в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів суддями Окружного адміністративного суду Києва.

Нагадаємо, 26 липня працівники НАБУ та САП проводили обшуки в Окружному адміністративному суді Києва.

Пізніше на брифінгу керівник Управління спецрозслідувань Головного слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк пояснив, що обшуки проводились у зв’язку з тим, що Окружний адміністративний суд Києва системно втручається в розгляд справ судами та діяльність вищих органів державної влади.