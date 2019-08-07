Денісова перебуває на допиті в ГПУ вже понад 3 години

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у середу прибула на допит до Генеральної прокуратури України. Про це УНН повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.

“Так, вона прибула на 09:45. Допит досі (станом на 13:15 — ред.) продовжується”, — повідомив співрозмовник.

Зазначимо, раніше адвокат Денісової Андрій Тарасов повідомив УНН, що омбудсмена викликали до ГПУ у справі про ймовірне втручання в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів суддями Окружного адміністративного суду Києва.

Нагадаємо, 26 липня працівники НАБУ та САП проводили обшуки в Окружному адміністративному суді Києва.

Пізніше на брифінгу керівник Управління спецрозслідувань Головного слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк пояснив, що обшуки проводились у зв’язку з тим, що Окружний адміністративний суд Києва системно втручається в розгляд справ судами та діяльність вищих органів державної влади.

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