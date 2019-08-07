Денисова находится на допросе в ГПУ уже более 3 часов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в среду прибыла на допрос в Генеральную прокуратуру Украины. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.
“Да, она прибыла на 9:45. Допрос еще (по состоянию на 13:15 — ред.) продолжается”, — сообщил собеседник.
Отметим, ранее адвокат Денисовой Андрей Тарасов сообщил УНН, что омбудсмена вызвали в ГПУ по делу о возможном вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей судьями Окружного административного суда Киева.
Напомним, 26 июля работники НАБУ и САП проводили обыски в Окружном административном суде Киева.
Позже на брифинге руководитель Управления спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк объяснил, что обыски проводились в связи с тем, что Окружной административный суд Киева системно вмешивается в рассмотрение дел судами и деятельность высших органов государственной власти.