Денисова более 7 часов находилась на допросе ГПУ

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 87545 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 97088 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128379 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138466 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126869 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128436 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130473 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153166 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151127 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 09:29 • 139328 просмотра
Актуальное
Денисова более 7 часов находилась на допросе ГПУ

Денисова более 7 часов находилась на допросе ГПУ

Киев  •  УНН

 • 11353 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. В Генеральной прокуратуре Украины завершился допрос Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

“В 17:00 завершился допрос, (Людмила Денисова — ред.) Остается в статусе свидетеля”, — сказал собеседник.

По информации ГПУ, Денисова прибыла на допрос ГПУ в 09:45 в среду.

Отметим, ранее адвокат Денисовой Андрей Тарасов сообщил УНН, что омбудсмена вызвали в ГПУ по делу о возможном вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей судьями Окружного административного суда Киева.

Напомним, 26 июля работники НАБУ и САП проводили обыски в Окружном административном суде Киева.

Позже на брифинге руководитель Управления спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк объяснил, что обыски проводились в связи с тем, что Окружной административный суд Киева системно вмешивается в рассмотрение дел судами и деятельность высших органов государственной власти.

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