Денисова более 7 часов находилась на допросе ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Генеральной прокуратуре Украины завершился допрос Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.
“В 17:00 завершился допрос, (Людмила Денисова — ред.) Остается в статусе свидетеля”, — сказал собеседник.
По информации ГПУ, Денисова прибыла на допрос ГПУ в 09:45 в среду.
Отметим, ранее адвокат Денисовой Андрей Тарасов сообщил УНН, что омбудсмена вызвали в ГПУ по делу о возможном вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей судьями Окружного административного суда Киева.
Напомним, 26 июля работники НАБУ и САП проводили обыски в Окружном административном суде Киева.
Позже на брифинге руководитель Управления спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк объяснил, что обыски проводились в связи с тем, что Окружной административный суд Киева системно вмешивается в рассмотрение дел судами и деятельность высших органов государственной власти.