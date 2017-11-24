Херсонського журналіста, причетного до "ДНР", засудили до 5 років за ґратами

“Правоохоронці встановили, що журналіст кількох херсонських місцевих газет у травні 2014 року приєднався до терористів. Він став військовим кореспондентом сепаратистських Інтернет-видань. Пропагандист опублікував низку антиукраїнських матеріалів, спрямованих на дискредитацію діючої влади та зрив мобілізації, не визнавав територіальну цілісність України. У своїх текстах він також повністю підтримував проросійську ідеологію” — йдеться у повідомленні.

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Оперативники спецслужби задокументували, що з жовтня 2014 до березня 2015 року зловмисник перебував у складі незаконного збройного формування “Сомалі”. Він неодноразово здійснював збройні напади на підрозділи сил антитерористичної операції та правоохоронців, після чого знову повернувся до пропагандистської антиукраїнської діяльності.

Чоловік неодноразово виїжджав до Росії та тимчасово анексованого Криму для отримання інструкції від кураторів антиукраїнських інформаційних кампаній.

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У рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці затримали пропагандиста у червні 2017 року при спробі в’їзду до країни через Харківську область.

Під час досудового слідства зловмисник надав покази щодо контактів з представниками колишньої влади, відповідальними за організацію та фінансування антиукраїнських інформаційних кампаній.

Рішенням суду пропагандиста визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.260 Кримінального кодексу України та засуджено до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, 24 листопада в Одесі затримали антиукраїнського інтернет-агітатора.