Херсонского журналиста, причастного к "ДНР", приговорили к 5 годам за решеткой
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 24 ноября. УНН. Пропагандиста и боевика террористической организации "ДНР" приговорили к 5 годам лишения свободы. Об этом УНН сообщили в пресс-центре СБУ.
“Правоохранители установили, что журналист нескольких херсонских местных газет в мае 2014 г. присоединился к террористам. Он стал военным корреспондентом сепаратистских Интернет-изданий. Пропагандист опубликовал ряд антиукраинских материалов, направленных на дискредитацию действующей власти и срыв мобилизации, не признавал территориальную целостность Украины. В своих текстах он также полностью поддерживал пророссийскую идеологию”, — говорится в сообщении.
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Оперативники спецслужбы задокументировали, что с октября 2014 г. до марта 2015 г. злоумышленник находился в составе незаконного вооруженного формирования “Сомали”. Он неоднократно совершал вооруженные нападения на подразделения сил антитеррористической операции и правоохранителей, после чего снова вернулся к пропагандистской антиукраинской деятельности.
Мужчина неоднократно выезжал в Россию и временно аннексированноый Крым для получения инструкции от кураторов антиукраинских информационных кампаний.
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В рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали пропагандиста в июне 2017 г. при попытке въезда в страну через Харьковскую область.
Во время досудебного следствия злоумышленник предоставил показания относительно контактов с представителями бывшей власти, ответственными за организацию и финансирование антиукраинских информационных кампаний.
Решением суда пропагандиста признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.260 Уголовного кодекса Украины и приговорил к 5 годам лишения свободы.
Напомним, 24 ноября в Одессе задержали антиукраинского интернет-агитатора.