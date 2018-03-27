Колишній український гімнаст виступатиме за Росію
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Колишній український гімнаст Олег Степко, який в 2014 році перейшов в збірну Азербайджану, отримав російське громадянство і відтепер виступатиме за Росію. Про це повідомив його особистий тренер Володимир Кочнев, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Тривалий процес оформлення російського громадянства завершено, в кінці минулого тижня він склав присягу громадянина Росії. Сьогодні він повинен вже отримати паспорт", - повідомив тренер.
За його словами, тепер гімнаст готується до виступу на чемпіонаті Росії.
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Олег Степко народився в Запоріжжі. Брав участь в двох Олімпіадах: у 2012 році в Лондоні представляв Україну, в 2016-му в Ріо-де-Жанейро - Азербайджан. У 2013 році гімнаст приніс Україні золото чемпіонату Європи у вправі на брусах, в 2015-му завоював для Азербайджану бронзу чемпіонату світу, виступаючи на цьому ж снаряді. У 2017 році вирышив переїхати в Росію і зараз тренується в Новосибірську.