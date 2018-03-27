Бывший украинский гимнаст будет выступать за Россию

“Длительный процесс оформления российского гражданства завершен, в конце прошлой недели он принес присягу гражданина России. Сегодня он должен уже получить паспорт”, — сообщил тренер.

По его словам, теперь гимнаст готовится к выступлению на чемпионате России.

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Олег Степко родился в Запорожье. Принимал участие в двух Олимпиадах: в 2012 году в Лондоне представлял Украину, в 2016-м в Рио-де-Жанейро — Азербайджан. В 2013 году гимнаст принес Украине золото чемпионата Европы в упражнении на брусьях, в 2015-м завоевал для Азербайджана бронзу чемпионата мира, выступая на этом же снаряде. В 2017 году принял решение перебраться в Россию и сейчас тренируется в Новосибирске.