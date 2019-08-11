Колишній тренер “Манчестер Юнайтед” Мойес може очолити клуб MLS “Інтер Майамі”
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Колишній головний тренер англійського “Манчестер Юнайтед” шотландець Девід Мойес може очолити клуб Головної футбольної ліги (MLS) “Інтер Майамі”. Про це повідомляє УНН із посиланням на видання The Mirror.
За інформацією видання, 56-річний фахівець входить в короткий список претендентів на цю посаду. Відзначається, що власники команди, в числі яких Девід Бекхем, знаходяться в активному пошуку головного тренера, найближчим часом вони повинні оголосити ім’я наставника команди. Стверджується, що на пост головного тренера також претендують француз Тьєррі Анрі, наставник італійського “Наполі” Карло Анчелотті і колишній головний тренер італійського “Мілана” Дженнаро Гаттузо.
Останнім місцем роботи Мойес був англійський клуб “Вест Хем”, який він залишив у 2018 році. Мойес також очолював англійські клуби “Престон Норт Енд”, “Евертон”, Манчестер Юнайтед," Сандерленд “і іспанська” Реал Сосьєдад“.
“Інтер Майамі”, який був заснований в 2018 році, повинен провести дебютний сезон в MLS в 2020 році.