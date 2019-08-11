Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Мойес может возглавить клуб MLS "Интер Майами"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Бывший главный тренер английского “Манчестер Юнайтед” шотландец Дэвид Мойес может возглавить клуб Главной футбольной лиги (MLS) “Интер Майами”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание The Mirror.
По информации издания, 56-летний специалист входит в короткий список претендентов на эту должность. Отмечается, что владельцы команды, в числе которых Дэвид Бекхэм, находятся в активном поиске главного тренера, в ближайшее время они должны объявить имя наставника команды. Утверждается, что на пост главного тренера также претендуют француз Тьерри Анри, наставник итальянского “Наполи” Карло Анчелотти и бывший главный тренер “Милана” Дженнаро Гаттузо.
Последним местом работы Мойес был английский клуб “Вест Хэм”, который он оставил в 2018 году. Мойес также возглавлял английские клубы “Престон Норт Энд”, “Эвертон”, Манчестер Юнайтед, “Сандерленд” и испанский “Реал Сосьедад”.
“Интер Майами”, который был основан в 2018 году, должен провести дебютный сезон в MLS в 2020 году.