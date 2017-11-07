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Екс-тренер "Манчестер Юнайтед" очолив "Вест Хем"

Київ • УНН

 • 11432 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Клуб Англійської Прем'єр-ліги "Вест Хем" оголосив про призначення головним тренером команди шотландського фахівця Девіда Мойєса. Про це інформує УНН з посиланням на сайт "Вест Хему".

Термін контракту та інші деталі угоди наразі не розголошується.

Шотландець змінив на посту наставника хорвата Славена Біліча з яким "Вест Хем" після 11 турів набрав тільки 9 очок і опинився в зоні вильоту – 18 рядок.

"Вест Хем – великий клуб. Я радий, що матиму змогу працювати тут. Мені була потрібна робота, виконавши яку, я зможу досягти успіху, і "Вест Хем" може мені дати це. У нас хороша команда, яка зараз, на жаль, не в найкращому становищі. "Вест Хем" займає не те місце в АПЛ, яке заслуговує, але до кінця сезону досягне свого. Я не сумніваюся в цьому", - підкресли Мойєс.

Зауважимо, що Мойес тричі ставав тренером року по версії Асоціації тренерів АПЛ та десять разів вигравав нагороду наставник місяця в АПЛ.

Додамо, що Мойєс більшу частину тренерської кар'єри провів у "Евертоні" (2002-2013). Також очолював "Манчестер Юнайтед", "Сандерленд" та іспанський "Реал Сосьєдад".

Як повідомляв УНН, француз Пюель очолив екс-чемпіона АПЛ Лестер.

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