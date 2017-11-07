Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" возглавил "Вест Хэм"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Клуб Английской Премьер-лиги "Вест Хэм" объявил о назначении главным тренером команды шотландского специалиста Дэвида Мойеса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт "Вест Хэма".
Срок контракта и другие детали сделки пока не разглашается.
Шотландец сменил на посту наставника хорвата Славена Билича которому "Вест Хэм" после 11 туров набрал только 9 очков и оказался в зоне вылета - 18 строчку.
"Вест Хэм - большой клуб. Я рад, что буду иметь возможность работать здесь. Мне была нужна работа, выполнив которую, я смогу добиться успеха, и "Вест Хэм" может мне дать это. У нас хорошая команда, которая сейчас, к сожалению, не в лучшем положении. "Вест Хэм" занимает не то место в АПЛ, которое заслуживает, но до конца сезона добьется своего. Я не сомневаюсь в этом", - подчеркни Мойес.
Заметим, что Мойес трижды становился тренером года по версии Ассоциации тренеров АПЛ и десять раз выигрывал награду наставник месяца в АПЛ.
Добавим, что Мойес большую часть тренерской карьеры провел в "Эвертоне" (2002-2013). Также возглавлял "Манчестер Юнайтед", "Сандерленд" и испанский "Реал Сосьедад".
Как сообщал УНН, француз Пюэль возглавил экс-чемпиона АПЛ Лестер.