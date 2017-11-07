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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 40599 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 107804 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 100353 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 103302 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 102814 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 85222 просмотра

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Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" возглавил "Вест Хэм"

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" возглавил "Вест Хэм"

Киев  •  УНН

 • 11418 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Клуб Английской Премьер-лиги "Вест Хэм" объявил о назначении главным тренером команды шотландского специалиста Дэвида Мойеса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт "Вест Хэма".

Срок контракта и другие детали сделки пока не разглашается.

Шотландец сменил на посту наставника хорвата Славена Билича которому "Вест Хэм" после 11 туров набрал только 9 очков и оказался в зоне вылета - 18 строчку.

"Вест Хэм - большой клуб. Я рад, что буду иметь возможность работать здесь. Мне была нужна работа, выполнив которую, я смогу добиться успеха, и "Вест Хэм" может мне дать это. У нас хорошая команда, которая сейчас, к сожалению, не в лучшем положении. "Вест Хэм" занимает не то место в АПЛ, которое заслуживает, но до конца сезона добьется своего. Я не сомневаюсь в этом", - подчеркни Мойес.

Заметим, что Мойес трижды становился тренером года по версии Ассоциации тренеров АПЛ и десять раз выигрывал награду наставник месяца в АПЛ.

Добавим, что Мойес большую часть тренерской карьеры провел в "Эвертоне" (2002-2013). Также возглавлял "Манчестер Юнайтед", "Сандерленд" и испанский "Реал Сосьедад".

Как сообщал УНН, француз Пюэль возглавил экс-чемпиона АПЛ Лестер.

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