Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" возглавил "Вест Хэм"

Срок контракта и другие детали сделки пока не разглашается.

Шотландец сменил на посту наставника хорвата Славена Билича которому "Вест Хэм" после 11 туров набрал только 9 очков и оказался в зоне вылета - 18 строчку.

"Вест Хэм - большой клуб. Я рад, что буду иметь возможность работать здесь. Мне была нужна работа, выполнив которую, я смогу добиться успеха, и "Вест Хэм" может мне дать это. У нас хорошая команда, которая сейчас, к сожалению, не в лучшем положении. "Вест Хэм" занимает не то место в АПЛ, которое заслуживает, но до конца сезона добьется своего. Я не сомневаюсь в этом", - подчеркни Мойес.

Заметим, что Мойес трижды становился тренером года по версии Ассоциации тренеров АПЛ и десять раз выигрывал награду наставник месяца в АПЛ.

Добавим, что Мойес большую часть тренерской карьеры провел в "Эвертоне" (2002-2013). Также возглавлял "Манчестер Юнайтед", "Сандерленд" и испанский "Реал Сосьедад".

Как сообщал УНН, француз Пюэль возглавил экс-чемпиона АПЛ Лестер.