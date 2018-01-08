Колишній радник Трампа, який розкритикував його, змінив свої слова
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Колишній стратегічний радник в офісі Дональда Трампа Стівен Беннон заявив, що його критика була спрямована не проти президента США, а проти глави його передвиборного штабу Пола Манафорта. Про це Беннон заявив в неділю, 7 січня у Вашингтоні, повідомляє УНН.
Також Беннон назвав Дональда Трампа-молодшого "патріотом і хорошою людиною", хоча раніше наводилися слова радника, в яких він як раз звинувачував сина президента у відсутності патріотизму.
Критика з боку Беннона набула розголосу після того, як його процитував журналіст Майкл Вульфф у своїй книзі "Вогонь і лють: в Білому домі Трампа" (Fire and Fury: Inside the Trump White House). В одному з уривків Беннон нібито називає зустріч в 2016 році Дональда Трампа-молодшого з групою росіян "зрадою" і вважав її непатріотичною. Як говориться в книзі, Беннон зазначив, що повністю переконаний в обізнаності Трампа про цю зустріч.
Тепер же Беннон заявив, що його критика з приводу зустрічі цілого ряду членів команди Трампа з представниками Росії в 2016 році була спрямована проти тодішнього керівника передвиборного штабу Трампа Пола Манафорта.
За словами Беннона, Манафорт був прекрасно обізнаний про методи представників Росії.
"Йому слід було знати, що вони лицеміри і хитруни і не є нашими друзями", - підкреслив екс-радник Трампа.
Беннон зазначив, що в книзі Вульффа допущена неточність.