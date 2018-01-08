Раскритиковавший Трампа бывший советник Бэннон пошел на попятную

Также Бэннон назвал Дональда Трампа-младшего “патриотом и хорошим человеком”, хотя ранее приводились слова советника, в которых он как раз обвинял сына президента в отсутствии патриотизма.

Критика со стороны Бэннона получила огласку после того, как его процитировал журналист Майкл Вульфф в своей книге “Огонь и ярость: в Белом доме Трампа” (Fire and Fury: Inside the Trump White House). В одном из отрывков Бэннон якобы называет встречу в 2016 году Дональда Трампа-младшего с группой россиян “предательством” и считает ее непатриотичной. Как говорится в книге, Бэннон отметил, что полностью убежден в осведомленности Трампа об этой встрече.

Теперь же Бэннон заявил, что его критика по поводу встречи целого ряда членов команды Трампа с представителями России в 2016 году была направлена против тогдашнего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта.

По словам Бэннона, Манафорт был прекрасно осведомлен о методах представителей России. “Ему следовало знать, что они лицемеры и хитрецы и не являются нашими друзьями”, — подчеркнул экс-советник Трампа.

Бэннон отметил, что в книге Вульффа допущена неточность.