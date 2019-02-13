Колишній мер Нью-Йорка може витратити на президентську кампанію півмільярда доларів

За даними цих джерел, згадана вище сума є базисом, відправною точкою, тому верхня межа може виявитися набагато солідніше. Блумберг в разі рішення балотуватися в президенти США має намір зосередити всі свої сили і засоби, щоб не допустити переобрання республіканця Дональда Трампа главою держави на другий термін. Колишній мер Нью-Йорка, якщо не буде висувати свою кандидатуру, все одно витратить ці мільйони доларів на тіньову підтримку одного з кандидатів від демократів, пояснили джерела.

76-річний Блумберг з 2002 по 2013 роки обіймав посаду мера Нью-Йорка. Він також відомий як засновник однойменного агентства фінансових новин і філантроп. Мільярдер вважається одним з найбагатших людей США. Станом на кінець грудня 2018 року, журнал Forbes оцінює його капітал в більш ніж 42 млрд доларів.

Блумберг довгі роки був членом Демократичної партії, однак перед тим, як висунути свою кандидатуру на пост мера Нью-Йорка в 2001 році, він зареєструвався як республіканець. У 2009 році Блумберг балотувався на третій термін вже як незалежний політик. У жовтні минулого року він знову зареєструвався в якості демократа.

Як зазначав УНН, сенаторка-демократ вважає, що до наступних виборів Трамп може вже опинитися у в’язниці.