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Бывший мэр Нью-Йорка может потратить на президентскую кампанию полмиллиарда долларов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 февраля. УНН. Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг готов израсходовать на свою президентскую кампанию более 500 млн долларов собственных средств, если в итоге он примет решение баллотироваться на пост главы государства в 2020 году. Об этом сообщила газета Politiсo со ссылкой на представителей Демократической партии, знакомых с планами Блумберга, информирует УНН.

По данным этих источников, упомянутая выше сумма является базисом, отправной точкой, поэтому верхний предел может оказаться гораздо внушительнее. Блумберг в случае решения баллотироваться в президенты США намерен сосредоточить все свои силы и средства, чтобы не допустить переизбрания республиканца Дональда Трампа главой государства на второй срок. Бывший мэр Нью-Йорка, если не будет выдвигать свою кандидатуру, все равно израсходует эти миллионы долларов на теневую поддержку одного из кандидатов от демократов, пояснили источники.

76-летний Блумберг с 2002 по 2013 годы занимал пост мэра Нью-Йорка. Он также известен как основатель одноименного агентства финансовых новостей и филантроп. Миллиардер считается одним из богатейших людей США. По состоянию на конец декабря 2018 года, журнал Forbes оценивает его капитал в более чем 42 млрд долларов.

Блумберг долгие годы являлся членом Демократической партии, однако перед тем, как выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Нью-Йорка в 2001 году, он зарегистрировался в качестве республиканца. В 2009 году Блумберг баллотировался на третий срок уже как независимый политик. В октябре прошлого года он вновь зарегистрировался в качестве демократа.

Как отмечал УНН, сенатор-демократ считает, что до следующих выборов Трамп может уже оказаться в тюрьме.

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