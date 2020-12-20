Колишній лідер "Динамо" Велозу оформив гол в італійській Серії А

У дебюті зустрічі, а саме на 8-й хвилині “Верона” домоглася право на пробиття пенальті. Успішно із завданням впорався португальський півзахисник Мігель Велозу, який розвів голкіпера та м’яч по різним кутам. “Фіалкам” нічию приніс гол Влаховича на 19-й хвилині.

Зазначимо, що Велозу, контракт якого належав “Динамо” з 2012-го по 2016-ті роки, забив вдруге в Серії А при одному асисту.

Додамо, “Верона” з 20 очками залишилися на сьомому місці, “Фіорентина” в чотирьох очках від зони вильоту.