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Колишній лідер "Динамо" Велозу оформив гол в італійській Серії А

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. У поєдинку 13-го туру чемпіонату Італії з футболу “Верона” на виїзді зіграла внічию з “Фіорентиною” (1:1). Про це інформує УНН з посиланням на сайти клубів.

Колишній лідер "Динамо" Велозу оформив гол в італійській Серії А

У дебюті зустрічі, а саме на 8-й хвилині “Верона” домоглася право на пробиття пенальті. Успішно із завданням впорався португальський півзахисник Мігель Велозу, який розвів голкіпера та м’яч по різним кутам. “Фіалкам” нічию приніс гол Влаховича на 19-й хвилині.

Зазначимо, що Велозу, контракт якого належав “Динамо” з 2012-го по 2016-ті роки, забив вдруге в Серії А при одному асисту.

Додамо, “Верона” з 20 очками залишилися на сьомому місці, “Фіорентина” в чотирьох очках від зони вильоту.

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