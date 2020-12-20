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Бывший лидер "Динамо" Велозу оформил гол в итальянской Серии А

Киев • УНН

 • 12550 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В поединке 13-го тура чемпионата Италии по футболу “Верона” на выезде сыграла вничью с “Фиорентиной” (1:1). Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайты клубов.

Бывший лидер "Динамо" Велозу оформил гол в итальянской Серии А

В дебюте встречи, а именно на 8-й минуте “Верона” добилась права на пробитие пенальти. Успешно с задачей справился португальский полузащитник Мигель Велозу, который развел голкипера и мяч по разным углам. “Фиалкам” ничью принес гол Влаховича на 19-й минуте.

Отметим, что Велозу, контракт которого принадлежал “Динамо” с 2012-го по 2016-е годы, забил второй раз в Серии А при одном ассисте.

Добавим, “Верона” с 20 очками остались на седьмом месте, “Фиорентина” в четырех очках от зоны вылета.

Украинские Национальные Новости

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