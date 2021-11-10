Колишній керівник Starbucks порівняв працівників мережі із жертвами Голокосту

Деталі

У суботу, 6 листопада, Шульц зустрівся із групою співробітників кав’ярні в районі Буффало (штат Нью-Йорк), які голосують за об’єднання у профспілки.

Екскерівник мережі, який проти створення об’єднань, розповів працівникам історію про ув’язнених у концтаборах Польщі.

“Їм давали лише кілька ковдр, які вони мали розділити між собою. Не всі, але більшість людей ділили свою ковдру із п’ятьма іншими людьми. Так багато з цієї історії пов’язано з тим, що ми намагалися зробити в Starbucks — поділитися своєю ковдрою”, — зазначив Говард.

На його думку, ця аналогія демонструє відданість та людяність працівників компанії Starbucks. У такий спосіб він хотів донести, що Starbucks протягом багатьох років вибудував чудову корпоративну культуру, яка не потребує профспілок.

Додамо

У своїй розмові зі співробітниками Шульц також детально розповів про багато переваг, які пропонує Starbucks, і які не пропонують в інших компаніях: медичне страхування для працівників, які працюють неповний робочий день, компенсація за навчання в коледжі. Окрім того, за останні 18 місяців вдвічі збільшили заробітну плату. Тепер середня ставка становить понад 12 доларів на годину, а більше ніж половина співробітників у США одержує понад 15 доларів на годину.