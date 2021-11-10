Колишній керівник Starbucks порівняв працівників мережі із жертвами Голокосту

$41.170.09
45.030.03
ukru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 40660 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 69863 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 68497 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 70805 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 81688 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 63682 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 61033 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 131201 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 83584 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 235845 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
78%
Популярнi новини

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 30246 перегляди

Шмигаль назвав "червоні лінії" України в переговорах зі США щодо угоди про надра

9 квітня, 18:08 • 10540 перегляди

Зеленський про засідання "Рамштайн": пріорітет - ППО, передусім проти балістики

9 квітня, 18:14 • 12865 перегляди

У Львові сталась стрілянина в ТРЦ: на місці працюють правоохоронці

9 квітня, 18:29 • 13756 перегляди

Залетіла група "шахедів": у Дніпропетровській області лунають вибухи

9 квітня, 18:51 • 10016 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 99285 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 131201 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 235844 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 411050 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 402300 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 18710 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 24743 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 25548 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 27362 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 77624 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Колишній керівник Starbucks порівняв працівників мережі із жертвами Голокосту

Київ • УНН

 • 19090 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Колишній генеральний директор американської мережі кав’ярень Starbucks Говард Шульц за допомогою історії про Голокост розповів про переваги співробітників компанії. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

Колишній керівник Starbucks порівняв працівників мережі із жертвами Голокосту

Деталі

У суботу, 6 листопада, Шульц зустрівся із групою співробітників кав’ярні в районі Буффало (штат Нью-Йорк), які голосують за об’єднання у профспілки.

Екскерівник мережі, який проти створення об’єднань, розповів працівникам історію про ув’язнених у концтаборах Польщі.

“Їм давали лише кілька ковдр, які вони мали розділити між собою. Не всі, але більшість людей ділили свою ковдру із п’ятьма іншими людьми. Так багато з цієї історії пов’язано з тим, що ми намагалися зробити в Starbucks — поділитися своєю ковдрою”, — зазначив Говард.

На його думку, ця аналогія демонструє відданість та людяність працівників компанії Starbucks. У такий спосіб він хотів донести, що Starbucks протягом багатьох років вибудував чудову корпоративну культуру, яка не потребує профспілок.

Додамо

У своїй розмові зі співробітниками Шульц також детально розповів про багато переваг, які пропонує Starbucks, і які не пропонують в інших компаніях: медичне страхування для працівників, які працюють неповний робочий день, компенсація за навчання в коледжі. Окрім того, за останні 18 місяців вдвічі збільшили заробітну плату. Тепер середня ставка становить понад 12 доларів на годину, а більше ніж половина співробітників у США одержує понад 15 доларів на годину.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.76
Bitcoin
$82,201.50
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,135.91
Ethereum
$1,632.93