Колишній керівник Starbucks порівняв працівників мережі із жертвами Голокосту
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Колишній генеральний директор американської мережі кав’ярень Starbucks Говард Шульц за допомогою історії про Голокост розповів про переваги співробітників компанії. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.
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У суботу, 6 листопада, Шульц зустрівся із групою співробітників кав’ярні в районі Буффало (штат Нью-Йорк), які голосують за об’єднання у профспілки.
Екскерівник мережі, який проти створення об’єднань, розповів працівникам історію про ув’язнених у концтаборах Польщі.
“Їм давали лише кілька ковдр, які вони мали розділити між собою. Не всі, але більшість людей ділили свою ковдру із п’ятьма іншими людьми. Так багато з цієї історії пов’язано з тим, що ми намагалися зробити в Starbucks — поділитися своєю ковдрою”, — зазначив Говард.
На його думку, ця аналогія демонструє відданість та людяність працівників компанії Starbucks. У такий спосіб він хотів донести, що Starbucks протягом багатьох років вибудував чудову корпоративну культуру, яка не потребує профспілок.
Додамо
У своїй розмові зі співробітниками Шульц також детально розповів про багато переваг, які пропонує Starbucks, і які не пропонують в інших компаніях: медичне страхування для працівників, які працюють неповний робочий день, компенсація за навчання в коледжі. Окрім того, за останні 18 місяців вдвічі збільшили заробітну плату. Тепер середня ставка становить понад 12 доларів на годину, а більше ніж половина співробітників у США одержує понад 15 доларів на годину.