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Бывший руководитель Starbucks сравнил работников сети с жертвами Холокоста

Киев • УНН

 • 19090 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Бывший генеральный директор американской сети кофеен Starbucks Говард Шульц с помощью истории о Холокосте рассказал о преимуществах сотрудников компании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Бывший руководитель Starbucks сравнил работников сети с жертвами Холокоста

Детали

В субботу, 6 ноября, Шульц встретился с группой сотрудников кофейни в районе Буффало (штат Нью-Йорк), которые голосуют за объединение в профсоюзы.

Экс-руководитель сети, который против создания объединений, рассказал работникам историю о заключенных в концлагерях Польши.

“Им давали лишь несколько одеял, которые они должны были разделить между собой. Не все, но большинство людей делили свое одеяло с пятью другими людьми. Так много из этой истории связано с тем, что мы пытались сделать в Starbucks — поделиться своим одеялом”, — отметил Говард.

По его мнению, эта аналогия демонстрирует преданность и человечность работников компании Starbucks. Таким образом он хотел донести, что Starbucks на протяжении многих лет выстроил замечательную корпоративную культуру, которая не нуждается в профсоюзах.

Добавим

В своей беседе с сотрудниками Шульц также подробно рассказал о многих преимуществах, которые предлагает Starbucks, и которые не предлагают в других компаниях: медицинское страхование для сотрудников, работающих неполный рабочий день, компенсация за обучение в колледже. Кроме того, за последние 18 месяцев вдвое увеличили заработную плату. Теперь средняя ставка составляет более 12 долларов в час, а более половины сотрудников в США получают больше чем 15 долларов в час.

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