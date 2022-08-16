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Колишній глава ООН Пан Гі Мун закликав світ пам'ятати жертв Бучі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Колишній генеральний секретар ООН Пан Гі Мун у вівторок закликав світ вшанувати пам'ять мирних жителів, яких було вбито в Бучі, передає УНН.

Колишній глава ООН Пан Гі Мун закликав світ пам'ятати жертв Бучі

Деталі

Колишній південнокорейський дипломат, який обіймав посаду генерального секретаря з 2007 по 2016 рік, відвідав Бучу, де після виведення російських військ наприкінці березня знайшли тіла сотень мирних жителів.

"Важко висловити свої почуття. Це жахливе злодіяння. Це злочин проти людяності, і винні мають бути притягнуті до відповідальності", — сказав Пан Гі Мун АР після відвідин храму святого апостола Андрія Первозванного.

Україна заявила, що 116 тіл було знайдено в братській могилі біля церкви після відходу російських солдатів.

"Всі люди, вбиті тут без будь-якої причини, повинні бути повністю шановані і збережені в пам'яті історії людства", - сказав він.

Колишній чиновник приїхав до України в рамках міжнародної мирної ініціативи, відомої як The Elders яку колишній президент ПАР Нельсон Мандела заснував у 2007 році.

До нього приєднався колишній президент Колумбії Хуан Мануель Сантос, лауреат Нобелівської премії миру, як і покійний Мандела. Сантос також назвав різанину мирних жителів України злочином проти людяності.

"Весь світ має бути в курсі того, що відбувається, і бути в змозі підтримати український народ у його прагненні набути миру і свободи", — сказав Сантос.

Додамо

Вбивства мирних жителів у Бучі стали символом жорстокості війни. Вони були здійснені, коли росія зробила невдалу спробу захопити українську столицю після вторгнення до країни 24 лютого.

З моменту закінчення 33-денної російської окупації міста було знайдено 458 тіл. Серед жертв 12 дітей, яких у більшості випадків було вбито разом з батьками.

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