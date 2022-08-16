Бывший глава ООН Пан Ги Мун призвал мир помнить жертв Бучи

Детали

Бывший южнокорейский дипломат, занимавший пост генерального секретаря с 2007 по 2016 год, посетил Бучу, где после вывода российских войск в конце марта обнаружили тела сотен мирных жителей.

"Трудно выразить свои чувства. Это ужасное злодеяние. Это преступление против человечности, и виновные должны быть привлечены к ответственности", — сказал Пан Ги Мун АР после посещения храма святого апостола Андрея Первозванного.

Украина заявила, что 116 тел были найдены в братской могиле у церкви после ухода русских солдат.

"Все люди, убитые здесь без всякой причины, должны быть полностью уважаемы и сохранены в памяти истории человечества", - сказал он.

Бывший чиновник приехал в Украину в рамках международной мирной инициативы, известной как The Elders, которую бывший президент ЮАР Нельсон Мандела основал в 2007 году.

К нему присоединился бывший президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, лауреат Нобелевской премии мира, как и покойный Мандела. Сантос также назвал резню мирных жителей Украины преступлением против человечности.

"Весь мир должен быть в курсе происходящего и быть в состоянии поддержать украинский народ в его стремлении обрести мир и свободу", — сказал Сантос.

Добавим

Убийства мирных жителей в Буче стали символом жестокости войны. Они были совершены, когда россия предприняла неудачную попытку захватить украинскую столицу после вторжения в страну 24 февраля.

С момента окончания 33-дневной российской оккупации города было найдено 458 тел. Среди жертв 12 детей, которые в большинстве случаев были убиты вместе с родителями.