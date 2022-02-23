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Колишній футболіст "Баварії" та "Ювентуса": Україна – у моєму серці

Колишній футболіст "Баварії" та "Ювентуса": Україна – у моєму серці

Київ • УНН

 • 140775 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Колишній бразильський легіонер донецького "Шахтаря" Дуглас Коста поділився своєю думкою щодо ситуації в Україні. Слова гравця наводить "Los Angeles Times", передає УНН.

Деталі

Коста пригадав про великий вклад України в його життя та очікує на заспокоєння ситуації в країні через дії Росії.

Цитата

"Україна – у моєму серці. Мені дуже шкода, що там відбувається, бо ця країна дала мені багато чого. Це і можливість грати у Лізі чемпіонів, та можливість змінити життя моєї родини. Тож у мене залишаються теплі почуття до всіх українців, бо вони зробили все для мене. У мене добрі спогади про Україну. Саме там моє життя почало змінюватися. Там я зустрів поважних людей. Коли я потрапив туди, то був молодий. Я грав у футбол лише п'ять років. В Україні
я почав показувати гарну гру, завдяки чому в моїй кар'єрі з'явилися "Баварія" та "Ювентус", і я став топовим гравцем. Але все для мене розпочалося саме в Україні. 

Чи є шанс, що футбол допоможе змінити ситуацію в Україні? Не знаю. Це політичне питання і ми, гравці, недостатньо поінформовані. Ми намагаємося щосили, щоб допомогти, але це не залежить від нас. Ми не можемо змінити все. Ми не можемо зупинити війну лише тому, що ми відомі.  Так, ми говоримо про речі, які з часом та за допомогою кожного ми можемо змінити. Але лише крок за кроком. Не за один день. Я сподіваюся, що Україна повернеться до того, що було раніше", - підкреслив Коста.

Доповнення

Коста у складі "Шахтаря" п'ять разів вигравав чемпіонат України, чотири Суперкубки та три Кубки України, а потім здобув 11 трофеїв у складі "Ювентуса" та "Баварії". Наразі гравець на правах оренди виступає в МЛС за "Лос-Анджелес Гелексі".

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