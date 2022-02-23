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Бывший футболист "Баварии" и "Ювентуса": Украина - в моем сердце

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 февраля. УНН. Бывший бразильский легионер донецкого "Шахтера" Дуглас Коста поделился своим мнением относительно ситуации в Украине. Слова игрока приводит "Los Angeles Times", передает УНН.

Детали

Коста вспомнил о большом вкладе Украины в его жизнь и ожидает успокоения ситуации в стране из-за действий России.

Цитата

"Украина - в моем сердце. Мне очень жаль, что там происходит, потому что эта страна дала мне многое. Это и возможность играть в Лиге чемпионов, и возможность изменить жизнь моей семьи. Поэтому у меня остаются теплые чувства ко всем украинцам, потому что они сделали все для меня. У меня хорошие воспоминания об Украине. Именно там моя жизнь начала меняться. Там я встретил почтенных людей. Когда я попал туда, то был молод. Я играл в футбол всего пять лет.

В Украине я начал показывать хорошую игру, благодаря чему в моей карьере появились "Бавария" и "Ювентус", и я стал топовым игроком. Но все для меня началось именно в Украине.

Есть ли шанс, что футбол поможет изменить ситуацию в Украине? Не знаю. Это политический вопрос и мы, игроки, недостаточно информированы. Мы стараемся изо всех сил, чтобы помочь, но это не зависит от нас. Мы не можем изменить все. Мы не можем остановить войну только потому, что мы известны. Так, мы говорим о вещах, которые со временем и с помощью каждого мы можем изменить. Но лишь шаг за шагом. Не за один день. Я надеюсь, что Украина вернется к тому, что было раньше", - подчеркнул Коста.

Дополнение

Коста в составе "Шахтера" пять раз выигрывал чемпионат Украины, четыре Суперкубка и три Кубка Украины, а затем завоевал 11 трофеев в составе "Ювентуса" и "Баварии". Сейчас игрок на правах аренды выступает в МЛС за "Лос-Анджелес Гэлэкси".

Напомним

Путин признал независимость "Л/ДНР".

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