Коктейлі за рецептами зі всього світу: приготувати тепер може кожен

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Medoff розшифрує горизонти смаку та можливостей. Горілчаний бренд запустив роботу спеціального сайту MedoffCocktails, що “розповідає” про вишукані коктейлі за рецептами з різних куточків світу, передає УНН.

Імпровізована подорож континентами на порталі MedoffCocktails дозволяє користувачу відвідати різні країни та ознайомитися із алкогольними коктейлями, які там винайшли або ж які там є найбільш популярними.

Рецепт кожного окремого коктейлю теж доступний. А те, як правильно його приготувати, можна побачити на власні очі на спеціально створеному YouTube-каналі.

Нагадаємо, як писав УНН, Coca-Cola запустила у продаж алкогольний коктейль.

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