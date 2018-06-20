Коктейлі за рецептами зі всього світу: приготувати тепер може кожен
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Medoff розшифрує горизонти смаку та можливостей. Горілчаний бренд запустив роботу спеціального сайту MedoffCocktails, що “розповідає” про вишукані коктейлі за рецептами з різних куточків світу, передає УНН.
Імпровізована подорож континентами на порталі MedoffCocktails дозволяє користувачу відвідати різні країни та ознайомитися із алкогольними коктейлями, які там винайшли або ж які там є найбільш популярними.
Рецепт кожного окремого коктейлю теж доступний. А те, як правильно його приготувати, можна побачити на власні очі на спеціально створеному YouTube-каналі.
Нагадаємо, як писав УНН, Coca-Cola запустила у продаж алкогольний коктейль.