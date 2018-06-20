Коктейли по рецептам со всего мира: приготовить теперь может каждый

Импровизированное путешествие континентами на портале MedoffCocktails позволяет пользователю посетить различные страны и ознакомиться с алкогольными коктейлями, которые там изобрели или которые там являются самыми популярными.

Рецепт каждого отдельного коктейля тоже доступен. А то, как правильно его приготовить, можно увидеть воочию на специально созданном YouTube-канале.

Напомним, как писал УНН, Coca-Cola запустила в продажу алкогольный коктейль.