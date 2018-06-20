Коктейли по рецептам со всего мира: приготовить теперь может каждый
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Medoff расшифрует горизонты вкуса и возможностей. Водочный бренд запустил работу специального сайта MedoffCocktails, который "рассказывает" об изысканных коктейлях по рецептам из разных уголков мира, передает УНН.
Импровизированное путешествие континентами на портале MedoffCocktails позволяет пользователю посетить различные страны и ознакомиться с алкогольными коктейлями, которые там изобрели или которые там являются самыми популярными.
Рецепт каждого отдельного коктейля тоже доступен. А то, как правильно его приготовить, можно увидеть воочию на специально созданном YouTube-канале.
Напомним, как писал УНН, Coca-Cola запустила в продажу алкогольный коктейль.