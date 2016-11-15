Коаліція сьогодні збирається у ВР вирішити проблему ошуканих вкладників - А.Герасимов
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Представник Президента України в Верховній Раді, народний депутат від БПП Артур Герасимов сьогодні повідомив учасникам протестного мітингу вкладників банку "Михайлівський" про наміри коаліції сьогодні вирішити проблему повернення втрачених депозитів за допомогою відповідного президентський проект закону, який після 16-ої години має бути прийнятий у першому та другому читанні, передає УНН з посиланням на прес-службу політсили.
"На початку ранкового засідання ми включимо до порядку денного президентський проект закону “Про внесення змін до низки законів щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, завданої зловживанням у сфері банківських та інших фінансових послуг” (реєстраційний номер 5390). Цей законопроект спрямований на захист вкладників банків, встановлює запобіжники проти зловживань вкладами у майбутньому, а також вирішує питання щодо відшкодування втрачених коштів. Зокрема, передбачається арешт та конфіскація майна нечесних банкірів", – наголосив А.Герасимов.
За його словами, законопроект №5390 сьогодні має пройти усі передбачені процедури.
"Після включення законопроекту до порядку денного, о 14-ій годині його розгляне профільний комітет та після 16-ої години він має бути прийнятий у першому та другому читанні", - додав представник Президента у ВР.
"Сьогодні ми зробимо усе для захисту інтересів ошуканих вкладників! Ми гарантуємо, що закон підтримує фракція Партії "Блок Петра Порошенка", фракція партії "Народний фронт". Наше спільне завдання переконати депутатів інших фракцій також підтримати документ", – сказав мітингувальникам А.Герасимов.