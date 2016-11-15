Коалиция сегодня собирается решить проблему обманутых вкладчиков в ВР - А.Герасимов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Представитель Президента Украины в Верховной Раде, народный депутат от БПП Артур Герасимов сообщил участникам протестного митинга вкладчиков банка "Михайловский" о намерениях коалиции сегодня решить проблему возврата утраченных депозитов с помощью соответствующего президентског проекта закона, который после 16:00 должен быть принят в первом и втором чтении, передает УНН со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"В начале утреннего заседания мы включим в повестку дня президентский проект закона "О внесении изменений в ряд законов по возмещению физическим лицам через систему гарантирования вкладов физических лиц ущерба, причиненного злоупотреблением в сфере банковских и других финансовых услуг" (регистрационный номер 5390). Этот законопроект направлен на защиту вкладчиков банков, устанавливает предохранители против злоупотреблений вкладам в будущем, а также решает вопрос о возмещении потерянных средств. В частности, предполагается арест и конфискация имущества нечестных банкиров", - подчеркнул А.Герасимов.
По его словам, законопроект №5390 сегодня должен пройти все предусмотренные процедуры.
"После включения законопроекта в повестку дня, в 16:00 его рассмотрит профильный комитет и после 16:00 он должен быть принят в первом и втором чтении", - добавил представитель Президента в ВР.
"Сегодня мы сделаем все для защиты интересов обманутых вкладчиков! Мы гарантируем, что закон поддерживает фракция Партии "Блок Петра Порошенко", фракция партии "Народный фронт". Наша общая задача убедить депутатов других фракций также поддержать документ", - сказал митингующим А.Герасимов.