Коаліція досі не узгодила перелік кандидатів, які стануть членами ЦВК – джерело
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Голосування щодо звільнення старих та призначення нових членів ЦВК зірвалось через позицію "Народного фронту", а не через втомленість парламенту. Про це кореспонденту УНН повідомило інформоване джерело в Верховній Раді України.
"Голосування щодо звільнення старих та призначення нових членів ЦВК зірвалось через позицію НФ, а не через втомленість парламенту. Наразі вони активно просувають одного кандидата – як відомо, на 13 місць є 14 кандидатів, і зараз продовжуються суперечки щодо того, хто лишиться, а кого під час голосування не підтримають. І всі зацікавлені сторони відстоюють своїх людей. Тобто, як тільки в середині коаліції узгодять питання щодо тих, то стане членом ЦВК, питання голосування одразу винесуть до сесійної зали", - повідомив співрозмовник УНН.
Як повідомляв УНН, раніше інформоване джерело у ВРУ повідомляло, що новий склад Центральної виборчої комісії не можуть обрати через позицію Венеційської комісії та невирішене питання, кого саме будуть обирати, а кого "викинуть" з цього процесу.