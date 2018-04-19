Коалиция до сих пор не согласовала перечень кандидатов, которые станут членами ЦИК - источник

"Голосование по освобождению старых и назначении новых членов ЦИК сорвалось из-за позиции НФ, а не из-за усталости парламента. Сейчас они активно продвигают одного кандидата - как известно, на 13 мест есть 14 кандидатов, и сейчас продолжаются споры о том, кто останется, а кого во время голосования не поддержат. И все заинтересованные стороны отстаивают своих людей. то есть, как только внутри коалиции согласуют вопрос о тех, то станет членом ЦИК, вопрос голосования сразу вынесут в сессионный зал ", - сообщил собеседник УНН.

Как сообщал УНН, ранее информированный источник в ВРУ сообщал, что новый состав Центральной избирательной комиссии не могут выбрать из-за позиции Венецианской комиссии и нерешенного вопроса, кого именно будут выбирать, а кого "выбросят" из этого процесса.