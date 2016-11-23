Книгу “Історії Старого міста” презентували у Вінниці

Книга складається з трьох частин: історія Старого міста, історія Замкової гори та розповіді старожилів мікрорайону, в яких відображено, як змінювалась ця частина міста в різні періоди життя мешканців цього мікрорайону.

Ініціювали написання цієї історичної праці депутати міської ради Олег Стукан та В’ячеслав Заремба. Вони спілкувались з людьми, збирали історії родин та цілих вулиць, люди давали свої старі фото. Усі розповіді опрацьовувала Наталія Федоришена, яка разом із істориком Олександром Федоришеним стала співавтором книги.

Додамо, що 500 примірників книги “Історії Старого міста” розійдуться по міських бібліотеках. Незабаром вона буде і в електронному варіанті.