Книгу "Истории Старого города" презентовали в Виннице

Книга состоит из трех частей: история Старого города, история Замковой горы и рассказы старожилов микрорайона, в которых запечатлено, как менялась эта часть города в разные периоды жизни жителей этого микрорайона.

Инициировали написание этого исторического труда депутаты городского совета Олег Стукан и Вячеслав Заремба. Они общались с людьми, собирали истории семей и целых улиц, люди давали свои старые фото. Все рассказы обрабатывала Наталья Федоришен, которая вместе с историком Александром Федоришен стала соавтором книги.

Добавим, что 500 экземпляров книги "Истории Старого города" разойдутся по городским библиотекам. Вскоре она будет и в электронном варианте.