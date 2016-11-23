Книгу "Истории Старого города" презентовали в Виннице
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 23 ноября. УНН. Вчера, 22 ноября, в Виннице состоялась презентация книги "Истории Старого города", сообщили в пресс-службе городского совета, пишет УНН-Центр.
Книга состоит из трех частей: история Старого города, история Замковой горы и рассказы старожилов микрорайона, в которых запечатлено, как менялась эта часть города в разные периоды жизни жителей этого микрорайона.
Инициировали написание этого исторического труда депутаты городского совета Олег Стукан и Вячеслав Заремба. Они общались с людьми, собирали истории семей и целых улиц, люди давали свои старые фото. Все рассказы обрабатывала Наталья Федоришен, которая вместе с историком Александром Федоришен стала соавтором книги.
Добавим, что 500 экземпляров книги "Истории Старого города" разойдутся по городским библиотекам. Вскоре она будет и в электронном варианте.