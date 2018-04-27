Книга рекордів Гіннеса: Японія завоювала нову позицію

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 17395 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 40788 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 56889 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 60804 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 92386 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 71108 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 81765 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95308 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87845 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 185360 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
0.9м/с
80%
Популярнi новини

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 11996 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

12 квітня, 10:29 • 14792 перегляди

В італійських підручниках із географії виявлено карти України, на яких Крим зображено частиною рф

12 квітня, 12:17 • 12398 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 10546 перегляди

Порушення ПДР і агресивна поведінка: патрульні прокоментували інцидент з Алієвим

16:13 • 5080 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 56889 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 185360 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 339933 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 274347 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 384345 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 10580 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 12026 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 60804 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 20157 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 25287 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Книга рекордів Гіннеса: Японія завоювала нову позицію

Київ • УНН

 • 11155 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Найменша в світі ракета SS-520, зроблена в Японії, занесена в книгу рекордів Гіннеса. Про це повідомляє УНН з посиланням на РІА Новини.

Книга рекордів Гіннеса: Японія завоювала нову позицію

SS-520, успішний запуск якої відбувся в лютому цього року, - найменша в світі ракета, здатна вивести на орбіту штучний супутник. Її висота складає всього 9,5 метра, діаметр - 50 сантиметрів, вага - 2,6 тонни. Це набагато менше використовуваних зараз літальних апаратів: висота ракети Н2А- 50 метрів, а запущеної в кінці минулого року мініатюрної "Епсілон" - 25 метрів. Розміри супутника, який вона вивела на орбіту в лютому, склали 11,66 х 11,6 х 34,6 сантиметра, вага три кілограми.

Розміри ракети і супутника дозволили в десятки разів скоротити витрати на розробку і запуск. Вони склали всього 400 мільйонів ієн (близько 3,47 мільйона доларів). Це соті частини від витрат на запуск традиційно використовуваних ракет: в середньому запуск ракети типу Н2А обходиться в суму понад 1 мільярд ієн (більше 100 мільйонів доларів).

"Ми змогли зробити таку маленьку ракету, аналогів якої немає в світі, завдяки високому рівню науки і технології нашої країни, а також завдяки тому, що довгі роки працювали над розробкою ракет і створенням основ для транспортування", - повідомив глава проекту Хірото Хабу.

Японське аерокосмічне агентство повідомило, що розраховує за допомогою нової ракети і зниження цін на запуск "зробити так, щоб космос ширше використовувався якомога більшою кількістю людей в повсякденному житті, для науки і в промисловості".

Як повідомляв УНН, пісня Гайтани, співачки, яка представить Україну на Євробаченні, потрапила в Книгу рекордів Гінесса, в рамках Національного мегапроекту "Пісня об'єднує нас".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,173.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,649.63