Книга рекордів Гіннеса: Японія завоювала нову позицію
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Найменша в світі ракета SS-520, зроблена в Японії, занесена в книгу рекордів Гіннеса. Про це повідомляє УНН з посиланням на РІА Новини.
SS-520, успішний запуск якої відбувся в лютому цього року, - найменша в світі ракета, здатна вивести на орбіту штучний супутник. Її висота складає всього 9,5 метра, діаметр - 50 сантиметрів, вага - 2,6 тонни. Це набагато менше використовуваних зараз літальних апаратів: висота ракети Н2А- 50 метрів, а запущеної в кінці минулого року мініатюрної "Епсілон" - 25 метрів. Розміри супутника, який вона вивела на орбіту в лютому, склали 11,66 х 11,6 х 34,6 сантиметра, вага три кілограми.
Розміри ракети і супутника дозволили в десятки разів скоротити витрати на розробку і запуск. Вони склали всього 400 мільйонів ієн (близько 3,47 мільйона доларів). Це соті частини від витрат на запуск традиційно використовуваних ракет: в середньому запуск ракети типу Н2А обходиться в суму понад 1 мільярд ієн (більше 100 мільйонів доларів).
"Ми змогли зробити таку маленьку ракету, аналогів якої немає в світі, завдяки високому рівню науки і технології нашої країни, а також завдяки тому, що довгі роки працювали над розробкою ракет і створенням основ для транспортування", - повідомив глава проекту Хірото Хабу.
Японське аерокосмічне агентство повідомило, що розраховує за допомогою нової ракети і зниження цін на запуск "зробити так, щоб космос ширше використовувався якомога більшою кількістю людей в повсякденному житті, для науки і в промисловості".
Як повідомляв УНН, пісня Гайтани, співачки, яка представить Україну на Євробаченні, потрапила в Книгу рекордів Гінесса, в рамках Національного мегапроекту "Пісня об'єднує нас".