КНДР запустила балістичні ракети малої дальності біля східного узбережжя
Київ • УНН
Північна Корея здійснила запуск кількох балістичних ракет малої дальності, які впали поблизу східного узбережжя. Японія та Південна Корея засудили дії КНДР як провокацію, що загрожує миру в регіоні.
Міністерства оборони Японії та Південної Кореї повідомили, що вранці 18 вересня Північна Корея запустила кілька балістичних ракет малої дальності. За даними японського Міністерства оборони, ракети впали поблизу східного узбережжя внутрішньої частини Північної Кореї. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Міністерство оборони Японії повідомило, що ракети були запущені з внутрішньої частини країни о 6:53 та 7:23 ранку. Жодна з них не потрапила до виключної економічної зони Японії. Міністр оборони Японії Мінору Кіхара повідомив журналістам, що наразі інформації про збитки немає, та заявив, що Японія подала протест Північній Кореї через дипломатичні канали.
Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що ракети були запущені о 6:50 ранку з району Кесон у провінції Південний Пхьонан-до у північно-східному напрямку та пролетіли близько 400 кілометрів. Кількість ракет і місце їх падіння не уточнювалися.
У заяві Південної Кореї йдеться про те, що "запуск ракет Північною Кореєю є явною провокацією, яка серйозно загрожує миру та стабільності на Корейському півострові", і наголошується на рішучому протесті. Також було зазначено, що у разі подальших провокацій будуть вжиті рішучі заходи у відповідь.
Командування Збройних сил США в Індо-Тихоокеанському регіоні у своєму дописі на платформі X повідомило, що вони знають про запуск ракет і перебувають у тісній координації з Японією та Південною Кореєю.
Це вже другий запуск балістичних ракет або ймовірних балістичних ракет Північною Кореєю за цей місяць, після подібного інциденту 12 вересня. Наступного дня Північна Корея оголосила про випробування нової 600-мм реактивної системи залпового вогню.
Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї також припустив, що це випробування могло бути проведене для перевірки ракет, які можуть бути поставлені до Росії.
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