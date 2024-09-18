КНДР запустила балістичні ракети малої дальності біля східного узбережжя

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 55576 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 106795 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 145375 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 119705 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 111691 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 115023 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 141656 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75367 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83784 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 178557 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2 м/с
91 %
749 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 29037 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 39324 перегляди
Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

24 березня, 18:29 • 21451 перегляди
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

23:24 • 16741 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 15180 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 145375 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 141656 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 178557 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 517150 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 596461 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 6356 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 33644 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 33359 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 35474 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59318 перегляди
Актуальне
КНДР запустила балістичні ракети малої дальності біля східного узбережжя

КНДР запустила балістичні ракети малої дальності біля східного узбережжя

Київ • УНН

 • 100252 перегляди

Північна Корея здійснила запуск кількох балістичних ракет малої дальності, які впали поблизу східного узбережжя. Японія та Південна Корея засудили дії КНДР як провокацію, що загрожує миру в регіоні.

Міністерства оборони Японії та Південної Кореї повідомили, що вранці 18 вересня Північна Корея запустила кілька балістичних ракет малої дальності. За даними японського Міністерства оборони, ракети впали поблизу східного узбережжя внутрішньої частини Північної Кореї. Про це пише Reuters, передає УНН

Деталі

Міністерство оборони Японії повідомило, що ракети були запущені з внутрішньої частини країни о 6:53 та 7:23 ранку. Жодна з них не потрапила до виключної економічної зони Японії. Міністр оборони Японії Мінору Кіхара повідомив журналістам, що наразі інформації про збитки немає, та заявив, що Японія подала протест Північній Кореї через дипломатичні канали.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що ракети були запущені о 6:50 ранку з району Кесон у провінції Південний Пхьонан-до у північно-східному напрямку та пролетіли близько 400 кілометрів. Кількість ракет і місце їх падіння не уточнювалися.

У заяві Південної Кореї йдеться про те, що "запуск ракет Північною Кореєю є явною провокацією, яка серйозно загрожує миру та стабільності на Корейському півострові", і наголошується на рішучому протесті. Також було зазначено, що у разі подальших провокацій будуть вжиті рішучі заходи у відповідь.

Командування Збройних сил США в Індо-Тихоокеанському регіоні у своєму дописі на платформі X повідомило, що вони знають про запуск ракет і перебувають у тісній координації з Японією та Південною Кореєю.

Це вже другий запуск балістичних ракет або ймовірних балістичних ракет Північною Кореєю за цей місяць, після подібного інциденту 12 вересня. Наступного дня Північна Корея оголосила про випробування нової 600-мм реактивної системи залпового вогню.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї також припустив, що це випробування могло бути проведене для перевірки ракет, які можуть бути поставлені до Росії.

США стурбовані посиленням військової співпраці росії та КНДР - Держдеп 17.09.24, 13:25 • 12454 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаПолітикаНовини Світу
pivnichna-koreiaПівнічна Корея
pivdenna-koreiaПівденна Корея
yaponiiaЯпонія

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.33
Bitcoin
$87,083.90
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,044.37
Ethereum
$2,065.05