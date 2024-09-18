Киев • УНН
Северная Корея осуществила запуск нескольких баллистических ракет малой дальности, которые упали вблизи восточного побережья. Япония и Южная Корея осудили действия КНДР как провокацию, угрожающую миру в регионе.
Министерства обороны Японии и Южной Кореи сообщили, что утром 18 сентября Северная Корея запустила несколько баллистических ракет малой дальности. По данным японского Министерства обороны, ракеты упали вблизи восточного побережья внутренней части Северной Кореи. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Министерство обороны Японии сообщило, что ракеты были запущены из внутренней части страны в 6:53 и 7:23 утра. Ни одна из них не попала в исключительную экономическую зону Японии. Министр обороны Японии Минору Кихара сообщил журналистам, что пока информации об ущербе нет, и заявил, что Япония подала протест Северной Корее через дипломатические каналы.
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что ракеты были запущены в 6:50 утра из района Кэсон в провинции Южный Пхёнан-до в северо-восточном направлении и пролетели около 400 километров. Количество ракет и место их падения не уточнялись.
В заявлении Южной Кореи говорится о том, что «запуск ракет Северной Кореей является явной провокацией, которая серьезно угрожает миру и стабильности на Корейском полуострове», и отмечается решительный протест. Также было отмечено, что в случае дальнейших провокаций будут приняты решительные ответные меры.
Командование Вооруженных сил США в Индо-Тихоокеанском регионе в своей заметке на платформе X сообщило, что они знают о запуске ракет и находятся в тесной координации с Японией и Южной Кореей.
Это уже второй запуск баллистических ракет или вероятных баллистических ракет Северной Кореей за этот месяц, после подобного инцидента 12 сентября. На следующий день Северная Корея объявила об испытании новой 600-мм реактивной системы залпового огня.
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи также предположил, что это испытание могло быть проведено для проверки ракет, которые могут быть поставлены в Россию.
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