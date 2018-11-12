Клуб Зінченка вийшов переможцем із "Манчестерського дербі"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Окрасою 12-го туру Англійської Прем’єр-ліги став матч в якому зустрілися дві команди із Манчестеру — “Сіті” приймав “Юнайтед”, передає УНН.
На перерву команди пішли за рахунку 1:0, адже в складі команди Гвардіоли забив Давид Сільва. На 48 хвилині Серхіо Агуеро забив гол з гострого кута, пробивши під поперечину.
Згодом Едерсон зніс з ніг Лукаку у карній зоні, а пенальті забив Марсьяль. Питання про переможця зняв Гюндоган на 86 хвилині, коли опинився один і з 5-ти метрів розстріляв воротаря — 3:1.
Варто відзначити, що українець Зінченко не потрапив до заявки на матч.
Додамо також, “Манчестер Сіті” з 32 очками йде лідером, “Юнайтед” має тільки 20 — 8 сходинка.