Клуб Зинченко вышел победителем из "Манчестерского дерби"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Украшением 12-го тура Английской Премьер-лиги стал матч в котором встретились две команды из Манчестера — “Сити” принимал “Юнайтед”, передает УНН.
На перерыв команды ушли при счете 1:0, ведь в составе команды Гвардиолы забил Давид Сильва. На 48 минуте Серхио Агуэро забил гол с острого угла, пробив под перекладину.
Впоследствии Эдерсон снес с ног Лукаку в штрафной зоне, а пенальти забил Марсьяль. Вопрос о победителе снял Гюндоган на 86 минуте, когда оказался один и с 5-ти метров расстрелял вратаря — 3:1.
Стоит отметить, что украинец Зинченко не попал в заявку на матч.
Добавим также, “Манчестер Сити” с 32 очками идет лидером, “Юнайтед” только 20 — 8 ступень.