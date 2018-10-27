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Клуб українця Липового продовжив переможну серію в баскетбольній Лізі чемпіонів

Київ • УНН

 • 6985 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Свінгмен національної збірної України Олександр Липовий здобув перемогу в третьому турі групового раунду Ліги чемпіонів, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.

Грецький “Промітеас” українця на виїзді переміг німецький “Байройт” (75:70), а Липовий, вийшовши в старті, відіграв 33 хвилини, набрав 11 очок (0/1 двоочкових, 3/7 триочкових, 2/4 штрафних), зробив 2 підбирання на чужому щиті, 1 передачу та 2 перехоплення при 2 втратах та 2 фолах (РЕ +7).

Ще один українець Іссуф Санон перемогти зі словенською Олімпією не зумів, поступившись в домашньому матчі італійському “Віртусу” (61:92). Наш легіонер отримав 20 хвилин ігрового часу, за які встиг відзначитись 4 очками (1/1 двоочкових, 0/2 триочкових), 9 підбираннями (2 в нападі), 5 передачами та 2 блок-шотами при 4 втратах і 2 фолах (РЕ +12).

Зауважимо, що “Олімпія” після трьох турів посідає останнє 8 місце в групі D, маючи в пасиві 3 поразки, а “Промітеас”, навпаки, виграв усі три матчі в цій групі і наразі йде на третьому місці.

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