Клуб украинца Липового продолжил победную серию в баскетбольной Лиге чемпионов

Греческий “Промитеас” украинца на выезде победил немецкий “Байройт” (75:70), а Липовый, выйдя в старте, отыграл 33 минуты, набрал 11 очков (0/1 двухочковых, 3/7 трехочковых, 2/4 штрафных), сделал 2 подбора на чужом щите, 1 передачу и 2 перехвата при 2 потерях и 2 фолах (РЕ 7).

Еще один украинец Иссуфу Санон победить со словенской Олимпией не сумел, уступив в домашнем матче итальянскому “Виртусу” (61:92). Наш легионер получил 20 минут игрового времени, за которые успел отметиться 4 очками (1/1 двухочковых, 0/2 трехочковых), 9 подборами (2 в нападении), 5 передачами и 2 блок-шотами при 4 потерях и 2 фолах (РЕ + 12).

Заметим, что “Олимпия” после трех туров занимает последнее 8 место в группе D, имея в пассиве 3 поражения, а “Промитеас”, напротив, выиграл все три матча в этой группе и сейчас идет на третьем месте.