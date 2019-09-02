Клуб українців здобув другу поспіль перемогу в чемпіонаті Бельгії

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. У шостому турі чемпіонату Бельгії з футболу "Гент" футболістів національної збірної України Романа Яремчука, Романа Безуса та Ігоря Пластуна на власному полі приймав "Серкль Брюгге", повідомляє УНН з посиланням на сайт "Генту".

Зі стартовим свистком на поле вийшов тільки один із українців – Пластун. Безус провів усю гру в запасі, а Яремчуку не знайшлося місця у заявці на матч.

Саме протистояння видалося результативним – 3:2 на користь "Генту". Пластун результативними діями не відзначився.

Примітно, що в іншій зустрічі колишня команда Руслана Маліновського "Генк" розписав мирову із "Брюгге" – 1:1.

Додамо, маючи в активі 10 очок, "Гент" посідає шосту сходинку в турнірній таблиці. "Генк" також набрав 10 балів. Лідером йде "Стандард" – 12.

Українські Національні Новини

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